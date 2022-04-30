أحمد السقا ومنى زكي يعودان للظهور معا بعد غياب 6 سنوات في فيلم «العنكبوت»

ينتظر جمهور أحمد السقا ومنى زكي عرض فيلم «العنكبوت»، والمقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الفطر، حيث يشهد الفيلم عودة الثنائي أحمد السقا ومنى زكي للعمل سويا بعد غياب 6 سنوات منذ عملهما في فيلم «من 30 سنة».

أحمد السقا ومنى زكي في برومو العنكبوت

وفوجئ جمهور أحمد السقا ومنى زكي بظهورهما سويا خلال البرومو الرسمي لفيلم «العنكبوت»، والذي طرحه الفنان أحمد السقا عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ورغم أن الفيلم يتضمن عددا كبيرا من مشاهد الأكشن التي يقدمها الفنان أحمد السقا، إلا أن البرومو تضمن عددا من المشاهد الكوميدية، التي لفتت نظر الجمهور، والتي جمعت بين أحمد السقا ومنى زكي.

أحمد السقا يروج لفيلم العنكبوت

وروّج الفنان أحمد السقا عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلم «العنكبوت»، حيث نشر البرومو الرسمي وعلق قائلا: «الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض».

وظهر السقا خلال البرومو وهو ملثم يقفز من فوق أحد الكباري على الأرض.

أبطال فيلم العنكبوت

يشارك في فيلم «العنكبوت» بجانب الفنان أحمد السقا نخبة كبيرة من ألمع نجوم الفن، وأبرزهم الفنانة منى زكي، يسرا اللوزي، الفنان ظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

ويمزج فيلم «العنكبوت»، بين الأكشن والرومانسي والكوميدي و تدور أحداثه حول تاجر مخدرات، يقوم بتصنيع مواد مخدرة بنفسة ويبيعها، وهذا يعرضه يجعله بشكل مستمر في مطاردات وصراعات عديدة مع الشرطة.

يذكر أن فيلم «العنكبوت» تم الانتهاء من تصويرة منذ فترة طويلة ولكن جائحة كورونا عطلت طرحة في دور العرض وقتها.