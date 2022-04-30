ليست المرة الأولى.. أحمد حلمي يواجه منى زكي أمام شباك تذاكر أفلام العيد

يقف الفنان أحمد حلمي في مواجهة أمام زوجته منى زكي في موسم عيد الفطر السينمائي 2022، إذ يراهن «حلمي» على تصدّر شباك الإيرادات بفيلم «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خضير، بينما تعود منى زكي للتعاون مع أحمد السقا في فيلم «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، وذلك ضمن الموسم الذي لا يضم سوى 4 أفلام ما بين الكوميديا والأكشن.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتواجه فيها الثنائي في موسم سينمائي واحد، فسبق وتكرر الأمر في موسم الصيف 2009، إذ عرض لـ أحمد حلمي فيلم «1000 مبروك» إخراج أحمد نادر جلال في السينمات بتاريخ 15 يونيو 2009، وفي أقل من 10 أيام بدأت السينمات عرض فيلم «احكي يا شهرزاد» للمخرج يسري نصرالله، وبطولة منى زكي، ولكنه تفوق عليها في الإيرادات محققًا 19 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه لـ«احكي يا شهرزاد».

البرمو الدعائي لفيلم «العنكبوت»

«العنكبوت» يجمع أحمد السقا ومني زكي بعد 6 سنوات من الغياب

ويعتبر الموسم الحالي هو الأول منذ سنوات الذي يجمع أحمد حلمي وأحمد السقا، إذ كانت المواجهة الأخيرة بينهما في عام 2010 وتزامن ذلط طرح فيلم «عسل أسود» مع فيلم «الديلر»، ولكن الإيرادات كانت في صالح الأول الذي تجاوزت إيراداته الـ26 مليون جنيه، بينما لم يحقق الثاني سوى 7 ملايين جنيه.

وتعود منى زكي للعمل مع أحمد السقا بعد 6 سنوات منذ آخر أعمالهما في فيلم «من 30 سنة» إنتاج عام 2016، ويضم فيلم «العنكبوت» في بطولته مجموعة واسعة من النجوم من بينهم منى زكي، ومحمد ممدوح، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي بخلاف عدد من ضيوف الشرف، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.