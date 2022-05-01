قبل ساعات من طرح أفلام العيد.. خروج «أشباح أوروبا» و«الفارس» من السباق

قبل ساعات قليلة من عرض أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، تمّ سحب فيلم «أشباح أوروبا» للمخرج محمد عبدالرحمن حماقي من قائمة الأفلام المعروضة، ليكون بذلك الفيلم الثاني الذي يخرج من الموسم الحالي بعد فيلم «الفارس» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، وذلك وفقًا لما كشفه الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكشف محمود الدفراوي في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّ القائمة النهائية لأفلام العيد تضم 3 أعمال فقط، «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خضير بطولة أحمد حلمي، «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال بطولة أحمد السقا ومنى زكي، بالإضافة فيلم «زومبي»، ليؤكّد بذلك خروج «أشباح أوروبا» في السباق على الإيرادات.

تأجيل عرض فيلم «الفارس» أسبوعين

وكان من المقرر أن ينضم أحمد زاهر في أول بطولاته السينمائية المطلقة «فارس» إلى الموسم في بدايته، ولكن قرر المنتج أيمن يوسف تأجيل عرض الفيلم لمدة أسبوعين، وفقًا لتصريحاته لـ«الوطن»، وذلك بسبب خطة التوزيع، ليكون جاهزًا للعرض في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، ويحمل الفيلم توقيع المخرج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة حسين فهمي صلاح عبدالله وإيمان العاصي.

3 أفلام تتنافس على إيرادات عيد الفطر

وتتسع المنافسة ما بين الفنان أحمد حلمي وفيلمه واحد تاني، وبين أحمد السقا ومنى زكي بـ«العنكبوت» في تصدر قائمة الإيرادات خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2022، الذي يضم أيضا فيلم «زومبي» الذي يجمع في بطولته فناني مسرح مصر.

كان «أشباح أوروبا» من الأفلام المنتظر عرضها في موسم عيد الفطر، الذي تأجل عرضه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، ويشارك في بطولة الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الأكشن، هيفاء وهبي التي تعود للسينما بعد غياب تجاوز الـ8 سنوات منذ آخر أعمالها «حلاوة روح» إنتاج عام 2014، بجانب أحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.