«البنتاجون»: الهجوم الروسي على دونباس لم ينجح ومقاومة شرسة من الأوكران

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن القوات الروسية فشلت في السيطرة على 3 نقاط رئيسية في المناطق الشرقية من الجمهوريتين الشعبيتين دونيتسك ولوجانسيك رغم القصف الجوي العنيف الذي يشنه سلاح الجو الروسي، مضيفين أن الروس لم ينجحوا وأن القتال مستمر، وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

تقدم بطيء للقوات الروسية على جبهات القتال

وتأتي التصريحات الأوكرانية بالتزامن مع التقييمات الغربية للهجوم، وعلى الرغم من التركيز الجديد على منطقة دونباس الشرقية، فإن موسكو لا تزال تكافح معنويات الجنود ومخاوف بشأن نقص فى الإمدادات، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن القوات الروسية تتقدم ببطء شديد بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة على جبهات القتال المختلفة، لافتاً إلى أنّ التقدم البطيء يعطي القليل من الدلائل على أنّ حسم المواجهة عسكرياً أصبح شبه مستحيل.

وأشار إلى أنّ الجانبين يشعران بضغوط الحرب المستمرة منذ أكثر شهرين، فيما لم يعلن الجيش الأوكراني عن عدد القوات الروسية الجديدة المشاركة على الهجوم شرق البلاد.

أزمة وقود في أوكرانيا

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إنّ روسيا اضطرت إلى نقل قواتها في مناطقها الشرقية البعيدة لتعزيز هجومها المتعثر، وتواجه أوكرانيا نقصًا حادًا في الوقود ناجم عن الضربات الجوية التي شنتها موسكو، خلال الأيام الأولى للحرب على مناطق البنية التحتية الرئيسية فى البلاد، فيما شوهدت طوابير طويلة أمام محطات الوقود والديزل في مدينتي خاركيف وأوديسا، واستهدفت الصواريخ الروسية أهداف حيوية أوكرانية أهمها خطوط السكك الحديدية ومستودعات الوقود، الأمر الذي أسفر عن توقف إمدادات الجيش الأوكراني بالوقود اللازم.

وتسعى موسكو إلى تطويق المواقع الأوكرانية المتحصنة، فيما تكبدت القوات الروسية خسائر فادحة في الوقت الذي تحاول فيه استعادة الزخم، الأمر الذي وصفه «البنتاجون» بأنّ شرق أوكرانيا تشهد هجوماً روسياً مدمراً.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب، وجهه إلى الشعب الأوكراني، إن من وصفهم بـ«المحتلين» يدمرون عمداً البنية التحتية لإنتاج الوقود وتزويده وتخزينه، وكانت أوكرانيا قد حصلت على شحنات جديدة من الأسلحة الغربية .