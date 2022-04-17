سمية الألفي عن مشاركة ابنة شقيقها في مسلسل أحلام سعيدة: مفاجأة.. وأنصحها بالصدق

تشارك الفنانة الشابة سمية الألفي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي في مسلسل أحلام سعيدة مع الفنانة يسرا، والذي يعرض حاليًا في السباق الرمضاني الحالي 2022.

سمية الألفي تعلق على ظهور ابنة أخيها في أحلام سعيدة

أعربت سمية الألفي عن سعادتها الشديدة بدخول ابنة شقيقها عالم التمثيل ومشاركتها في مسلسل «أحلام سعيدة» في بداية منها لتحقيق حلمها، وأشارت «الألفي» أنها تفاجأت بظهورها في المسلسل قائلة خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج: «كنا متجمعين أول يوم رمضان عندي ومقالتليش إنها بتمثل، وبنتفرج على التليفزيون عادي ولكني اتفاجأت بوجودها في المسلسل وهي كانت مبسوطة وبتبصلي وأنا بتفرج عليها».

وتابعت قائلة: «دخلت قلبي أول ما شوفتها على التليفزيون، ومكنتش أتخيل إنها ممثلة شاطرة كدا، ونصيحتي ليها أن تكون صادقة في كل مشهد ودور تأديه، أما بالنسبة للحضور فهي حققت ذلك من خلال ظهورها هذا العام».

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل «أحلام سعيدة» يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، عماد رشاد، انتصار، هشام إسماعيل، نور محمود، محمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة

يعرض مسلسل أحلام سعيدة ليسرا يوميًا على شاشة قناة ON، الساعة 8:25 مساء، كما تأتي الإعادة الأولى الساعة 5:30 صباحًا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا، بالإضافة غلى عرض المسلسل عبر منصة Watch It الإلكترونية.