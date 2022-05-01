عاطل ينهي حياته قفزا من الطابق السابع.. وأسرته: مريض نفسي

انتحر عاطل بإلقاء نفسه من أعلى سطح عقار في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذكرت زوجته أنّه يعاني من اضطراب نفسي، وصعد إلى سطح العقار لاستنشاق الهواء، وألقى بنفسه ولقي مصرعه في الحال، ونقلت الجثة إلى المشرحة.

جريمة في الطابق السابع

ورد إخطار للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بانتحار شخص من أعلى سطح عقار، فانتقل إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات أنّ عاطل يعاني من مرض نفسي ألقى بنفسه من أعلى سطح عقار بالطابق السابع، ما أدى لوفاته في الحال.

اضطرابات نفسية

وقررت زوجته وابنه وابنته، أنّه يعاني من اضطرابات نفسية وهلاوس، وطلب منهم الصعود للسطح لاستنشاق الهواء النقي، لكنه غافلهم وقفز من السطح بالدور السابع، ما أسفر عن مصرعه، وناظرت النيابة الجثة، وقررت تشريحها والتصريح بدفنها.