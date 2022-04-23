انتحار مطلق النار قرب مدرسة في العاصمة الأمريكية واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، انتحار المسلح الذي أطلق النار قرب مدرسة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

السلطات الأمريكية: المسلح أطلق عشوائياً أكثر من 20 طلقة

قالت السلطات الأمريكية، إن المسلح أطلق عشوائيا أكثر من 20 طلقة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، قتل نفسه، فيما أشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى أن مطلق النار، اتخذ طابق علوي، من مبنى سكني بالقرب من المدرسة، وأطلق النار بعشوائية، قبل انتحاره عندما اقتحمت الشرطة مسكنه.

الشرطة الأمريكية: مطلق النار يبلغ من العمر 23 عاما

أوضحت الشرطة الأمريكية، أن مطلق النار يدعى «ريموند سبنسر»، ويبلغ من العمر 23 عاما، من ضاحية فيرفاكس بولاية فيرجينيا.

وقال مساعد قائد الشرطة، ستيوارت إيمرمان، إن 3 أشخاص أصيبوا بطلقات نارية نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة رجل يبلغ من العمر 54 عامًا وامرأة في منتصف الثلاثينيات من العمر مصابين بجروح خطيرة، وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا أصيبت في ذراعها، مشيرا إلى أن الضحية الرابعة، وهي امرأة في منتصف الستينيات من عمرها، تم إسعافها في مكان الحادث من جرح طفيف.

وكانت «شرطة واشنطن»، أشارت في وقت سابق على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى سقوط 3 ضحايا على الأقل، رجلان وقاصر، فيما فرضت السلطات الأمنية إغلاق في إحدى الجامعات المجاورة.

شخص يحاول إضرام النار في نفسه بالقرب من «االكابيتول»

حاول شخص إضرام النار في نفسه أمام مبنى «المحكمة العليا الأمريكية» وسط العاصمة «واشنطن»، فيما قامت شرطة المحكمة وشرطة الكابيتول القريب من المحكمة وشرطة مقاطعة كولومبيا الفدرالية، بالتعامل مع الحادث، حيث تم نقل الشخص المذكور للمستشفى، فيما تعرض الشخص لـ الإصابة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان أحدث استطلاع نشرته مؤسسة «جالوب» الأمريكية، تتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا لها، أظهر، أمس الجمعة، أن متوسط شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بين البالغين في الولايات المتحدة بصفته رئيسا بلغ 41.3%، خلال الربع الخامس من ولايته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.