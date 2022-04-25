مسلسل العائدون الحلقة 23.. انتحار هند بعد مقتل نزار

شهد مسلسل العائدون الحلقة 23، العديد من الأحداث التشويقية، إذ بدأت الحلقة من حيث انتهت سابقتها بمقتل نزار، بعد أن شرب السم الذي وضعته هند في العصير، في محاولة منها لقتل سياف، الذي يؤدي دوره الفنان السوري أحمد الأحمد، لكنه استطاع كشف خطتها، وبدل العصير مع نزار الذي توفي على الفور.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23

دار حوار خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23 بين سياف وهند، إذ أخبرها أنه علم منذ أن رآها أنها تحبه، ولم تحب نزار قط، لكنها استخدمته لتنفيذ مخططها بقتله، وأن كشف لها عن وجهه للمرة الأولى، لأن هذه آخر لحظات حياتها مشيرًا بقتلها.

انتحار رشا بلال مسمومة

للمرة الأولى، واجهت هند- رشا بلال- سياف بأنه مجرد شيطان، وأنها كانت مخظئة عندما ظنت أن زواجها السابق منه، كان تقربا إلى الله وإلى الجهاد، وأنه مجرد قاتل يسفك دماء الأبرياء، كما أخبرته أنها لن تعطيه فرصة رؤيتها ضعيفة، وأخذت العصير الذي به السم، وتناولته حتى ماتت منتحرة، قبل أن يقتلها سياف، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 23.