مطب ينهي حياة عامل في مصنع طوب بالجيزة

لقي عامل مصرعه، عقب سقوطه من سيارة نقل كان يستقل الصندوق الخاص بها في منطقة الصف، حيث تجاوز قائد السيارة مطبا بسرعة كبيرة، ما أسفر عن سقوط الضحية ووفاته، وجرى ضبط السائق، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

حادث مروري

وتلقى مركز شرطة الصف، بلاغا من مستشفى الصف المركزي، بوصول عامل بمصنع طوب متوفي، نتيجة حادث مرروي، وبالالتقاء مع والد الضحية و3 أشخاص آخرين، ذكروا أنّه حال استقلال المتوفى صندوق سيارة نقل مسرعة، تجاوز قائدها مطبا، ما أسفر عن تطايره في الهواء وسقوطه أرضا وانصرف السائق عقب الحادث.

تحديد هوية المتهم

وحدد رجال المباحث هوية السائق، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الحادث، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.