العثور على جثة مُسن مقتولا بطلق ناري داخل شقته في المعادي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مسن مقتولا بطلق ناري داخل شقته في المعادي، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكب الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ علي كاميرات المراقبة في العقار والشارع الكائن به عقار المجني عليه تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

بداية البلاغ وتفاصيل الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور علي شخص مقتول داخل شقتة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة مسن يدعي «عادل إ م 55 سنة»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين إصابته بطلق ناري في البطن ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

جثة داخل سيارة في مصر القديمة

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سيدة داخل سيارة ملاكي في دائرة قسم شرطة مصر القديمة ،

وتلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين البعثور علي جثة سيدة تدعي «إنجي أ م ع 44 سنة».

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من إيه إصابات ظاهرية ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لبيان اذا كانت توجد شبهه جنائية في الوفاه من عدمه، كما قررت النيابة العامة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة العثور علي سيارة المتوفية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.