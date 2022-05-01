وزارة التضامن: حملة مكثفة لتنظيم وحوكمة التبرعات الإلكترونية

أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، وجوب التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التقدم بالطلب.

طرق الحصول على تصريح جمع المال

ولفتت «التضامن»، في بيان صادر عنها، اليوم، أن التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

ونوهت وزارة التضامن، إلى أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بجمع تبرعات نقدية أو عينية بأي وسيلة، سواء من خلال الفيس بوك أو الإنستغرام أو الواتس آب أو من خلال أي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية.

ولفتت التضامن إلى أن الأموال التي يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويعمل قانون الجمعيات الأهلية على تنظيم عملية جمع التبرعات داخل مصر من أشخاص طبيعية أو جمعيات أهلية أو حتى مبادرات فردية يتم تنفيذها، لذلك لابد على ترخيص من الوزارة.

لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه

من جانبه أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، لـ«الوطن»، أنه لا يحق لأحد جمع تبرعات من تلقاء نفسه، وذلك مخالف للقانون، لافتاً إلى ضرورة الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوبا فيه رقمه والغرض منه.