«التضامن»: حملة أنت أقوى من المخدرات تتجاوز 19 مليون مشاهدة

يواصل الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» تحت عنوان «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني، ونادى ليفربول الإنجليزي، تفاعلًا كبيرًا من جانب الشباب على منصّات التواصل الاجتماعي.

الحملة ساهمت في تحفيز مرضى الإدمان للعلاج

‪‬وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق بيان للصندوق اليوم، إنّ حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات» التي أُطلقت بمشاركة تطوعية من اللاعب محمد صلاح، ساهمت بشكل كبير على مدار الأيام في تحفيز مرضى الإدمان على التقدم للعلاج.

جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفي سرية تامة

وأوضحت أنّ متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي استقبلها الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان أكثر من 400 اتصال يوميًا في حين كان متوسط عدد الاتصالات المعتاد استقبالها قبل إطلاق الحملة 200 اتصال، مشيرة إلى أن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفي سرية تامة، كما بلغت نسبة الإناث 8% من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن، وهي مؤشرات إيجابية تؤكد وصول رسائل الحملة للفئات المستهدفة والتشجيع على المضي قدما لتنفيذ فعاليات الحملة سواء على مستوى التواصل المباشر والجماهيري أو من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

‬من جهته، أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ هناك تفاعلًا كبيرًا مع إعلان الحملة من قِبل الشباب على منصات التواصل، وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أنّ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق «فيس بوك» أكثر من 19.5 مليون مشاهدة، خلال أول أسبوعين من إطلاقه، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك وإنستجرام ويوتيوب» وأكثر من 4500 شير من جانب المتابعين، و80 ألف تفاعل، حتى الآن، مشيرًا إلى أن غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها «بلاش تجرب.. المخدرات وهم كبير.. خدعوك فقالوا عن المخدرات».

ونوّه بتحليل آراء مشاهدي الحملة على صفحة الصندوق، وبلغت نسبة التعليقات الإيجابية ما يقرب من 98% من إجمالي التعليقات‪.‬