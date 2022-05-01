مصرع مسجل خطر صعقا بالكهرباء أثناء «عملية سرقة» في أكتوبر

لقي مسجل خطر مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة غرفة كهرباء بمنطقة ثالث أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

معاينة الجثة

وتلقى قسم ثالث أكتوبر، بلاغا بالعثور على شخص متوفى أمام غرفة كهرباء بمنطقة هرم سيتي، وأوضحت التحريات أنّه عاطل يبلغ من العمر 22 عاما، مسجل سرقات، وتبيّن من معاينة الجثة أنّ بها آثار صعق كهربائي، وفي يده أدوات وقفل مكسور خاص بغرفة الكهرباء.

اكتشاف الحادث

وبمناقشة فني الكهرباء أكد أنّه حضر لإصلاح عطل انقطاع تيار كهربائي، فعثر على المتوفى الذي كان يحاول سرقة محتويات غرفة الكهرباء، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة إنهاء إجراءات الدفن.