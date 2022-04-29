تفاصيل ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات وأسلحة وذخائر بمنطقة جبلية برأس غارب

نجح ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم احمد الحوام رئيس مباحث القسم، من ضبط مسجل في خطر شقي وهارب من عدة أحكام ومتهم بقضايا شروع في قتل واتجار بالمواد المخدرة، بأحد المناطق الجبلية بالمدينة، بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مسجل خطر وبحوزته مخدرات وأسلحة نارية

تلقى اللواء محي سلامه مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد حوام رئيس المباحث من ضبط مسجل خطر هارب من عدة قضايا، وذلك أثناء تواجده في أحد المناطق الجبلية وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح إلى وكمية من الذخائر.

تفاصيل ضبط مسجل خطر في رأس غارب

وردت معلومات للمقدم أحمد حوام، رئيس مباحث رأس غارب، تفيد تواجد مسجل خطر يدعي «س. ربيع»، وهارب من أحكام قضائية وبإعداد الأكمنة والرصد والتتبع، تم ضبطه وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة منها 100 جرام هيروين، وكمية من الشابو المخدر والأفيون، بالإضافة إلى سلاح آلي وكمية من الذخائر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غيرالمشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط سائق تاكسي بحوزته كمية من مخدر الهيروين تقدر بربع كيلو، وذلك قبل ترويجها على عملائه بالغردقة باستخدام تاكسي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.