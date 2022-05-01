غرفة السياحة: السعوديون الأكثر حجزا لرحلات العيد في مصر

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال إجازات عيد الفطر المبارك جيدة، وأوضح أن السياح العرب ساهموا فى رفع نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة الكبرى، لاسيما الموجودة بوسط البلد وعلى كورنيش النيل إلى أكثر من 95%، وأن السعودية احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال العيد تلتها كل من ليبيا ثم الإمارات العربية المتحدة.

زيادة أسعار فنادق القاهرة خلال العيد

وأضاف لـ«الوطن» أن العديد من فنادق القاهرة وبسبب الإقبال الكبير من السياح العرب لقضاء أجازات عيد الفطر بالعاصمة المصرية رفعوا أسعار الإقامة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 35% عن الأسعار الطبيعية للإقامة بالفنادق، لافتا إلى ان السياحة العربية ساهمت ايضا فى إحداث انتعاشة فى نسب الإشغال الفندقى فى العديد من المدن الشاطئية، لاسيما الساحل الشمالى وشرم الشيخ والغردقة ،مشيرا إلى ان نسب الإشغال المرتفعة بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

التأشيرة الالكترونية لدخول مصر

وأشار ثروت إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من دول شمال أفريقيا «الجزائر وتونس والمغرب» لا زالت ضعيفة حتى الآن رغم قرار الحكومة بمنح التأشيرة الالكترونية لدخول مصر من نحو 180 دولة، إلا أن هذا القرار لم يساهم إلى الآن فى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصرمن تلك الدول.

ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية التى كانت تواجه شركات السياحة المصرية لجذب سياح دول شمال أفريقيا للقدوم لمصر بأعداد كبيرة كانت تتمثل فى الحصول على التأشيرة، موضحا ان موسم الصيف المقبل قد يشهد زيادة فى أعداد السياح الوافدين من تلك الدول للمقصد السياحى المصرى.