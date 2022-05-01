سقوط عاطل بحوزته 320 «فرش حشيش» بالعجوزة قبل ترويجها على عملائه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل خلال حملة أمنية بنطاق المحافظة قبل عيد الفطر المبارك، وبحوزته 320 «فرش حشيش»، بمنطقة العجوزة.

ترويج عاطل لمخدر الحشيش بدائرة القسم.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات عن ترويج عاطل لمخدر الحشيش بدائرة القسم.

التحفظ على 320 فرش حشيش

وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة للمتهم تم ضبطه وبحوزته 320 فرش حشيش قبل ترويجه على عملائه وذلك خلال حملة أمنية مكبرة قبل عيد الفطر المبارك.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على عملائه كشحنة لـ عيد الفطر المبارك، وذلك بغرض الحصول على مبالغ مالية نظير تجارته.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.