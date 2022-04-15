حملات أمنية بالمنيا وأسيوط وسوهاج لضبط المواد المخدرة 

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزي» وبالاشتراك مع مديريات أمن «المنيا – أسيوط – سوهاج» نشاط «عدد من العناصر الإجرامية» تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة «جزيرة شندويل - أسيوط – بني مزار » مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن سوهاج

ضبط «8 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 750 جرام – فرد محلي – عدد من الطلقات النارية – سيارة – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – أدوات تعاطي – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول»، بحوزة «ثلاثة من العناصر الإجرامية، لهم معلومات جنائية» حال تواجده بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل.

مديرية أمن أسيوط

ضبط «6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام – بندقية خرطوش – فرد خرطوش – فرد محلي – عدد من الطلقات النارية – دراجة نارية دون لوحات - سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول» بحوزة «عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية» حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أسيوط.

مديرية أمن المنيا

ضبط «12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام» داخل مسكن «عنصر إجرامي، له معلومات جنائية» بدائرة مركز شرطة بني مزار.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1٫100٫000» مليون ومائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.