«مياه الأقصر» تقدم 5 نصائح للسيدات لترشيد استهلاك المياه: «أبوس إيدك بلاش إسراف»

قدّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، عدّة نصائح لترشيد استهلاك المياه، عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيس بوك، قائلة: «أهلنا الغاليين في كل بيت في الأقصر مع قدوم عيد الفطر المبارك، كل سنة وانتوا طيبين، بيكون استهلاك الميّة كبير جدا، وعشان منحسش بضعف في الميّة أو تكون مقطوعة في أي وقت أو منطقة نعمل إيه، محتاجين نتعاون ونساعد بعض علشان نوفر الميّة، طيب ازاي».

ترشيد استهلاك المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر: «عشان نوفر الميّة، أول وأهم حاجة نعملها، نفتح الحنفية أقل من النص أو على قد احتياجنا بس، ومحدش يرش ميّة قدام بيته لأنه كمان عليها غرامة، وغسيل السياره بجردل مياه وصابون مش بالخرطوم».

5 نصائح لـ«ست البيت»

وقدّمت الشركة 5 نصائح لـ«ست البيت» لـ ترشيد استهلاك المياه، وهي: «بلاش الخرطوم على الأرض والميّة الكتير دى في المسيح أبوس إيدك، ونقسم تنظيف البيت والمسيح وغسيل الملابس على يومين، بلاش يبقى يوم بالكامل كلنا فاتحين فيه الميّة، لأنها ببساطة هتقطع ومش هتوصل للمناطق اللي أبعد مننا، وغسيل السجاد باستخدام الجردل والصابون بلاش الخرطوم، وغسيل الصحون والخضار يكون في طبق كبير، هيوفر كتير».

حملات توعية

وبدأت الشركة حملات التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعمل فرق التوعية ومكلفات الخدمة العامة على الذهاب للمواطنين وسيدات البيوت في المنازل بالمدن والقرى بمحافظة الأقصر للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وعدم إهدارها وتوعيتهم بالطرق السليمة والموفره أثناء غسيل السجاد وتنظيف المنزل ومسح الأرضيات.