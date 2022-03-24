مدبولي يُطالب المواطنين بـ«ترشيد الاستهلاك» لتقليل أثر «أزمة الأسعار»

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بـ«ترشيد الاستهلاك»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل عقب افتتاحه معرض أهلا رمضان في القاهرة.

ترشيد الاستهلاك

وأضاف رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي: «فيما يخص البترول، فقبل بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة أي 500 مليون دولار في الشهر، والآن ثمن البرميل 120 دولارا، أي مليار دولار في الشهر، وهو ضغط على العملة والدولة، ونتحرك ولدينا الخطط، لو رشدنا استهلاكنا والتحركات غير الضرورية في الانتقال والحركة وهذا الكلام يساعدنا نرشد الكميات».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح «مدبولي»، أنّ الدولة المصرية تخطط بتصور أنّ الأزمة العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ستستمر حتى آخر عام 2022، وقد تستمر، مضيفا: «إن شاء الله مصر دايما بخير وقادرين كدولة قيادة وحكومة وشعب نعدي الأزمة العالمية الكبيرة اللي مصر فيها».

وطالب رئيس الوزراء، المواطنين، بالنظر للأزمة والشعور بعظمها، ضاربا المثل بالدول حتى المتقدمة منها، التي يقف مواطنوها طوابير على المنافذ ومحطات البنزين حتى يحصلوا على المنتجات الأساسية.