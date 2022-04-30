حصيلة 4 حوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة ببني سويف.. مصرع 2 وإصابة 15

لقي اثنان مصرعهما وأصيب 15 آخرون، في 4 حوادث طرق بمحافظة بني سويف، خلال 24 ساعة الأخيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

إصابة 5 في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز بني سويف

في الحادث الأول أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام قرية ظاظا بمركز بني سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم رجب محمد علي، 50 سنة، وإيمان حسن محمود، 39 سنة، وأسماء رمضان قرني، 33 سنة، وملك أحمد وجيه، 7 سنوات، ومسعودة بريك مسعود، 39 سنة، ومحمد عيد عطية، 44 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات ومقيمون بمركز ببا وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع وإصابة 2 في انقلاب سيارة ربع نقل

وفي الحادث الثاني لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى علي الصغير جعفر 30 سنة، ومقيم بمحافظة قنا، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب محمد بكري هدهد 32 سنة، ومقيم بمحافظة قنا، ومصاب بجروح وكدمات، وتم تقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

مصرع طالب وإصابة 2 في تصادم دراجة نارية بعربة كارو

وفي الحادث الثالث لقي طالب مصرعه وأصيب شابان في حادث تصادم دراجة نارية مع عربة كارو أمام قرية بني زايد بمركز ناصر شمال المحافظة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم شهاب أشرف رمضان 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومروان عادل سيد، 17 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ، بينما لقى طالب مصرعه في ذات الحادث يدعى سيد عوض الله وجرى نقله للمشرحة فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 7 ركاب في انقلاب ميكروباص

وفي حادث رابع أصيب 7 ركاب إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحرى كمين سمسطا بمحافظة بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباهات بكسور وجروح قطعية بالأيدي وخلع فى الكتف، وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمدينة الفشن، وهم يوسف طه محمد، 12 سنة، ووالده طه محمد نجيب، 50 سنة، ونادية يحيى، 37 سنة ، وانوار حسن، 35 سنة ، وربيع عبدالله، 40 سنة وسيد شعبان، 43 سنة، ورضا رجب، 30 سنة.