رأس البر تستقبل روادها بالورود وإقبال ضعيف على الشواطئ

شهدت مدينة رأس البر، في محافظة دمياط، إقبال عدد كبير من المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء بالمدينة الساحلية.

استقبال المواطنين بالورود

وقامت العلاقات العامة بمجلس مدينة رأس البر، بالاشتراك مع قسم الحدائق بالوحدة المحلية، والتعاون مع إدارة السياحة بديوان عام محافظة دمياط، لاستقبال المصطافين ورواد المدينة وإهدائهم باقات الزهور، مصحوبة بعبارات الترحاب وأعلام مصر وبرشورات بالمعالم السياحية بالمحافظة وهدايا للأطفال، وذلك في إطار الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء.

واستقبلت شواطئ مدينة رأس البر أعداد قليلة من المواطني،ن الذين فضلوا قضاء إجازة يوم شم النسيم على شاطئ البحر.

استعدادات فرق الإنقاذ بشواطئ رأس البر

وقال المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إنه تم تعزيز الشاطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 4 خيام للإسعاف، وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ والإنقاذ، وذلك في إطار خطة مجلس مدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة في عطلة شم النسيم وأعياد الربيع.

أصحاب الكافتيريات يطلبون السماح بأتوبيسات الرحلات

وأعرب عدد من مستأجري الكافتيريات على شاطئ رأس البر عن استيائهم من قرار منع دخول الأتوبيسات التي تقل رواد رحلات اليوم الواحد، وكذلك نقل موقف «السرفيس» من شارع 51 إلى موقف الأتوبيسات بشارع 107، وهو ما تسبب في عزوف كثير من المواطنين عن القدوم إلى مدينة رأس البر.

وحذر مستأجرو الكافتيريات من هروب رواد مدينة رأس البر، خاصةً رحلات اليوم الواحد، إلى مصايف أخرى، مثل جمصة وبلطيم، بسبب ما وصفوه بـ«القرارات غير المدروسة»، بسبب نقل المواقف إلى خارج مدينة رأس البر، ومنع أتوبيسات رحلات اليوم الواحد من دخول المدينة.