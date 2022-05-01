انطلاق المؤتمر الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية ببنها 7 مايو

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، بالتعاون مع مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم التطبيقية، المؤتمر السنوي الأول في مجال العلوم التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 7- 8 مايو الجاري، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن المؤتمر يأتي في إطار حرص جامعة بنها على ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة ودعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب، تأكيدا لدورهم الهام والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، ويأتي اهتمام الجامعة بالبحث العلمي باعتباره البعد الرابع للتنمية وأحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي.

تأهيل الكوادر العلمية

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الجامعة تسعى لتأهيل الكوادر العلمية القادرة على النهوض بالمجتمع وتحقيق متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهو ما يتطلب إعداد باحثين ذوي كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية بما يحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتغيير نوعية وجودة الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش أربع محاور هي العلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية الإكلينيكية والصحية والعلوم الأساسية، ويشارك فيه 80 بحثا علميا في مختلف المحاور التي يتناولها المؤتمر وسيتم دعوة رجال الصناعة والمهتمين من المجتمع المدني بمحاور ومخرجات العلوم التطبيقية.

تنمية قدرات شباب الباحثين

وأشار «الجيزاوي» إلى أن المؤتمر يهدف الى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية، مضيفا أن المؤتمر يأتي أيضا في إطار حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي إلى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات.

وتابع أنه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم معرض لبعض مخرجات البحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية، كما سيتم إلقاء محاضرة عن المتغيرات المناخية وأخرى تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة وتحديات المستقبل، كما يتناول المؤتمر أيضا إلقاء محاضرة عن حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وكذلك البطاريات الحديثة في إنتاج الطاقة، كما سيتم الإعلان عن احتضان الحاضنات التكنولوجية في الجامعة عن الأفكار الواعدة والمبتكرة والتي يمكن تمويلها تمهيدا لتأسيس عدد من الشركات الناشئة.

وأوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر، أن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها، منوها أنه سيتم تخصيص جلسة خاصة لعرض بوسترات أعمال طلاب المرحلة الجامعية الأولى فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية.