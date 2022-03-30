رئيس جامعة بنها بمعرض «الجمهورية الجديدة»: إنشاء مركز إبداع للموهوبين

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المعرض الفني «الجمهورية الجديدة فن الإنجاز والإبداع» والذي نظمته كلية التربية النوعية وأقيم بقصر ثقافة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، والفنان التشكيلي عادل بنيامين، ورأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومندوب عن المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وأساتذة كلية التربية النوعية ببنها.

معرض فن الإنجاز والإبداع

وتفقد رئيس الجامعة معروضات المعرض الذي أقيم تحت إشراف الدكتور معروف أحمد، رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة سيدة صقر أستاذ المنسوجات المساعد بكلية التربية النوعية، وضم عدد من اللوحات الفنية التي توضح وترصد عصر إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبناء الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بأيدي وسواعد المصريين.

وأشاد الدكتور جمال سوسة بالأعمال الفنية المقدمة والتي تعبّر عن روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، والتلاحم ونقل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة بصدد إنشاء مركز إبداع وتأهيل الموهوبين بهدف تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب وإعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته يقدم كل ما يفيد الوطن.

حفل تخريج الدفعة 34 بكلية الطب البشري

في سياق آخر، شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حفل تخريج الدفعة 34 بكلية الطب البشري، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، ووكلاء الكلية والعمداء السابقين ونقيب الأطباء بالقليوبية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجين.

وخلال الحفل، أكّد رئيس جامعة بنها أنَّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالكوادر الطبية وبالجهد الذي قاموا به خلال جائحة فيروس كورونا، مما يعطي نموذج رائع من التضحية والفداء فهم جيش مصر الأبيض.

وقال رئيس جامعة بنها: «نحتفل اليوم سويا بتخريج دفعة جديدة من شباب الأطباء فهم جنود الجيش الأبيض الذين تلقوا مبادئ العلوم الطبية داخل هذا الصرح الطبي العريق الذي تخرج منه أساتذة وقامات علمية مشهود لها بالعلم والكفاءة، ونحن نقف اليوم نحمل مشاعر الفخر والاعتزاز والفرح بتخرج هذه الدفعة الجديدة وبما استطاعوا أن يحققوه من تفوق وتميز طوال سنوات الدراسة، فأروع اللحظات التي يتمناها المرء في حياته هي تتويج التعب بالنجاح».

الطب رسالة سامية ومهنة إنسانية

وأكّد أنَّ هذا اليوم هو حصاد جهد وعمل على مدار 7 سنوات فالطب رسالة سامية ومهنة إنسانية يؤديها الطبيب في المقام الأول لعلاج المرضى والتخفيف عنهم، موجها التحية والشكر لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب على ما قدموه لتخريج دفعة جديدة من الأطباء.

كما هنأ أسر الخريجين الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم، متمنيا للجميع دوام النجاح في المستقبل وأن يحفظهم ويبارك أعمالهم ويجعلهم من أبناء الوطن الصالحين وأن يعملوا من أجل تطوير مجتمعهم وبلادهم.

كما شدد على ضرورة العمل لتطوير وتنمية مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال تخريج أطباء مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، فضلا عن تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية.

من جهته، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، إنَّ مهنة الطب هي مهنة كفاح وتعب وسهر، موجها رسالة للخريجين بأن يضعوا نصب أعينهم نفع البشر، فخير الناس أنفعهم للبشر وأن يتقوا الله في عملهم.