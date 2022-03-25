رئيس جامعة بنها يتابع اليوم الثاني لفعاليات «هاكاثون» المدن الذكية

يتابع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، فعاليات اليوم الثاني من مسابقات «هاكاثون المدن الذكية» الذي تنظمه الجامعة بمشاركة 40 فريقًا يمثلون 25 جامعة مصرية، يرافقه الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة بنها يستمع إلى آراء الطلاب

وحرص الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على الاستماع إلى آراء الطلاب وأفكارهم الإبداعية، والنقاش معهم حولها داخل المكتبة المركزية بجامعة بنها، مشيدًا بحسن التنظيم والعمل بروح الفريق بين الطلاب المشاركين فى فعاليات «الهاكاثون» واستخدامهم للأدوات البرامجية المختلفة في حل المشكلات، ووضع حلول ابتكارية لها.

وقال رئيس جامعة بنها، إن «هاكاثون» المدن الذكية الذى تنظمه الجامعة يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، والسعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تعزيز وتحفيز الشباب من المُبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى، لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تُساهم في تحسين مستوى المدن الذكية.

جامعة بنها تنظم أول هاكاثون من نوعه

يشار إلى أن جامعة بنها تنظم «الهاكاثون الأول»، على مستوى الدولة، في موضوع المدن الذكية، حيث يتنافس خلال الفعاليات 40 فريقًا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وتقام فعاليات «الهاكاثون»، على مدار الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز.

وتحصل الفرق الفائزة في «الهاكاثون»، على جوائز مالية بإجمالي 100ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيّمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، ويحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.