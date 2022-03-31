تنظيم الهاكاثون الثاني عن المدن الذكية في جامعة بنها فبراير 2023

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقدّم الدكتور جمال سوسة، التهنئة للدكتور لطفي أبو سالم، على ثقة القيادة السياسية لسيادته وتجديد تعيينه عميدا لكلية العلوم، كما قدّم التهنئة للدكتورة مروة مصطفى على صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية التمريض، والتهنئة أيضا لرانيا معتز لصدور القرار الوزاري لتعيينها أمينا مساعدا للجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توصيات أول هاكاثون ببنها

واستعرض الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، التوصيات المنبثقة عن أول هاكاثون مصري في موضوع المدن الذكية، والذي نظمته الجامعة بمشاركة 478 مشروعا طلابيا يمثلون 50 جامعة مصرية، وتصعيد 40 مشروعا يمثلون 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر للجنة المنظمة ولجنة التحكيم لهذا الحدث المهم، الذي أقيم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما وجّه رئيس الجامعة الشكر لإدارة المدن الجامعية على استضافتها الجامعات المشاركة في المبنى الفندقي بالمدن الجامعية.

إقبال كبير من الجامعات على المشاركة بـ«الهاكاثون»

وقال رئيس الجامعة، إنّ إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية لم يكن أمرًا يسيرًا، خاصة مع الإقبال الكبير من جانب الجامعات المصرية المختلفة للمشاركة في فعاليات الهاكاثون، وهو ما أظهر إدراك الجميع لأهمية الحدث، الذي جاء بغرض تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى، لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تُساهم في تحسين مستوى المدن.

وخلال الجلسة، أعلن الدكتور جمال سوسة، انطلاق الهاكاثون الثاني في شهر فبراير 2023، وتشكيل فرق العمل للإعداد والتنظيم والبرنامج الزمني والترويج للمسابقات وتحديد المسارات التي يتضمنها الهاكاثون الثاني في موعد أقصاه مجلس الجامعة القادم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ الجامعة حريصة على تكريم المتميزين والمبتكرين والموهوبين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مضيفا أنّه جار حاليا الإعداد لإنشاء مركز رعاية الموهوبين والمُبدعين بالجامعة بهدف تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب وإعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته يقدم كل ما يفيد الوطن.

الموافقة على مشروع الرعاية الصحية

من ناحية أخرى، وافق المجلس على مشروع الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والذي يهدف إلى تحسين الخدمة الصحية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما استعرض المجلس أيضا مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية باعتباره أحد المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، موجها بضرورة تفعيل قرار مجلس الجامعة بالمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

ووجّه رئيس الجامعة بتكثيف الندوات والبرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي لمواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة والتحديات التي تواجه الوطن.

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحقوق

وفي سياق آخر، عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الحقوق.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد «سوسة» حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة، وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

جامعة بنها تستقبل فريق التقييم لنظام الجودة الإدارية

وفي سياق آخر، أكد الدكتور جمال سوسة، أنّ الجامعة حريصة على تذليل العقبات من أجل تحسين النظام الإداري بالجامعة وتطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية.

وأشار إلى أنّ جامعة بنها نجحت خلال السنوات الماضية في تجديد شهادات الأيزو الدولية بما يتماشى مع الرؤية نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة بنها، فريق التقييم لنظام الجودة «أيزو 9001 لسنة 2015» من شركة إيه جي إيه الممثل لشركة سوكوتيك الفرنسية وهي الجهة المانحة لشهادة الأيزو.

وقال الدكتور جمال سوسة إنّ إدارات الجامعة أنهت استعداداتها لزيارة المراجعة السنوية، حرصا على استمرارية شهادة الأيزو 9001 - 2018 الممنوحة للجامعة، وبدأ فريق المراجعين في فعاليات المراجعة، جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة والمدن الجامعية، ثم البدء في عمليات المراجعة لنظام الجودة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالقادر عبدالكريم، إنّ زيارة المراجعة السنوية، تهدف لتقييم أداء منظومة الجودة بالجامعة والوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في نظام الجودة ومدى تحقيق أهداف الجودة، مشيرا إلى أنّ زيارة المراجعة تنتهي بعقد لقاء ختامي يقوم رئيس المراجعين فيه بعرض نتائج الزيارة.