مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس جامعة بنها خلال المجلس الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق مشروع التأمين الطبي المقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية والذي تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

اهتمام بالعلم والعلماء

وقال الدكتور جمال سوسة إن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس السيسي بجمع عضو هيئة التدريس بعد بلوغ سن المعاش للمكافأة والمعاش المستحق له عكست مدى اهتمامه بالعلم والعلماء، والتي تزيد من فرص التحفيز في الجامعات المصرية لمواصلة التقدم نحو العالمية لإحراز مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية والعالمية.

التهنئة بعيد الفطر

من ناحية أخرى قدم رئيس الجامعة خلال الجلسة، التهنئة لأعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكدا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، تأكيد لمشاعر الأخوة وروح المحبة والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.

إجراءات امتحانات نهاية العام

واستعرض رئيس الجامعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مايو القادم من خلال إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدا علي المتابعة المستمرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحان.

وأكد الدكتور جمال سوسة على استيفاء الكليات التي لم يمر على إنشائها 10 سنوات لكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة، والعمل استكمال الهياكل الأكاديمية في الكليات سواء من خلال النقل أو الندب أو التعيين طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.