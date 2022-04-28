بايدن يتحدى بوتين بعد يوم من تهديده بسلاح خارق: لن تسيطر على أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، مؤكدًا أن إدارته ستواصل دعم كييف عسكريًا، كما أنها لن تسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح لابتزاز العالم، حسب قوله.

بايدن: بفضل دعمنا العسكري توقف التقدم العسكري الروسي في كييف

وقال بايدن، في كلمة له بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، إن دعم أوكرانيا مُكلف لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى على الحياد، حسب قوله، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت معلومات استخباراتية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، وأنه بفضل الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا توقف التقدم العسكري الروسي في كييف، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة أرسلت لأوكرانيا 10 أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية.

وردًا على الاتهامات والتهديدات الروسية للغرب بخصوص إمكانبة استخدام الأسلحة المقدمة من جانبه لأوكرانيا في مهاجمة روسيا، قال بايدن: نحن لا نهاجم روسيا وإنما نساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

بايدن: لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة لابتزاز العالم

وفيما يتعلق بإمدادت الغاز الروسي لأوروبا، وإيقافها لكل من بولندا وبلغاريا لعدم امتثالهما لقرار روسيا الدفع بالروبل، قال بايدن إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا، مضيفًا: لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة لابتزاز العالم.

وتأتي هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد يوم من تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رد عسكري روسي صاعق، ضد أي طرف ثالث سيتدخل في أوكرانيا لإحداث تغيير يُضر بروسيا في عمليتها العسكرية أطلقتها في أوكرانيا 24 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن روسيا لديها سلاح لا مثيل له وستستخدمه.