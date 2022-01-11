في اليوم الأول.. قادة الدول يشيدون بمنتدى شباب العالم ويشكرون السيسي

إشادات عدّة وكلمات ثناء شهدتها جلسة افتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ يوم أمس الاثنين في دورته الرابعة، من قبل عدد كبير من زعماء الدول والمنظمات الدولية، حيث قال وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، إنّ المنتدى فرصة ذهبية واستثنائية للحوار نحظى بها، ووجَّه خلال كلمته التي ألقاها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتابع: «زيارة شرم الشيخ لحظة خاصة بالنسبة لي، أدعوها مدينة السلام، وزرتها في عدة مناسبات، ودائما كانت تلعب دورا فاعلا لدفع عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين».

رئيس الوزراء التنزاني يشيد بالمنتدى ويعبِّر عن سعادته بالمشاركة

ومن جهته، عبّر رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليو، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، معتبراً المنتدى سيفتح مجالاً واسعاً للتعاون بين مصر وباقي البلدان وقال: «نشجع منتدى شباب العالم ليكون منصة مستدامة، والاستماع لكل الرؤى، وتمكين الشباب للانخراط مع صنّاع السياسات، كي نجعل عالمنا عالم أفضل».

وخلال جلسة كان عنوانها «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»، قال «ماجاليو»، إنّ الآثار الاقتصادية الضخمة الناتجة عن فيروس كورونا لا تزال مستمرة، وأنّ على العالم تدارك ذلك وبالتالي فإننا بحاجة إلى آمال جديدة.

وشهد حفل الافتتاح حضور هاكيندي هيشيليما، رئيس زامبيا، حيث وجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وقال إنّ من أهداف المنتدى التي يجب السعي وراء تحقيقها هي التنمية المستدامة، والتي لا يمكن أن تتحقق بدون مجهودات وتفاعل الشباب حول العالم.

رئيس رومانيا يؤكد أنّ الشباب هم مستقبل البلاد

وفي القارة الأوروبية ثمّن كلاوس يوهانيس رئيس دولة رومانيا، دور منتدى شباب العالم، مشيراً إلى أنّه أصبح عنصرًا مهما في حركة الشباب العالمي، مبرراً ذلك كونه يمنح الشباب مسارًا مهمًا للمشاركة، مشيرًا إلى أنَّه ينبغي على الجميع التيقن من أن الشباب هم المستقبل الواعد للبلاد.