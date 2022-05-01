تفاصيل إصابة رضيع عمره 10 أشهر بالتهاب الكبد الغامض في سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها تتابع تشخيص إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر بالتهاب الكبد الحاد، غير معروف السبب، وأن الوزارة تحقق في الحالة المكتشفة، وذلك بحسب صحيفة «ذا إندبندنت» في سنغافورة.

الرضيع في قسم الطوارئ منذ أيام

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة، في بيان، نقلته الصحيفة، إنها تحقق في الحالة لتحديد ما إذا كانت مشابهة للحالات الأخرى لالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب التي أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية أم لا، موضحة أنها تحقق في حالة الرضيع الذي جرى إحضاره إلى قسم الطوارئ بمستشفى KK للنساء والأطفال في 25 أبريل الماضي، وجرى وضعه في المستشفى للتحقق من حالته الصحية، وأفادت التقارير بأن الطفل والمخالطين له في المنزل بخير.

البحث عن الارتباط بين الحالات المصابة

وتابعت السلطات في سنغافورة أنها تحقق في الحالة لتحديد ما إذا كانت مشابهة للحالات الأخرى لالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب، التي أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية أم لا، كما كشفت الصحة في سنغافورة عن إصابة الرضيع بفيروس كورونا في 19 في ديسمبر من العام الماضي، لكن لا يوجد دليل حتى الآن على ارتباط التهاب الكبد الحاد بالفيروس.

مراقبة الحالات

وقال ممثل وزارة الصحة في سنغافورة: «تراقب وزارة الصحة الموقف عن كثب، وأبلغت جميع الممارسين الطبيين بضرورة توخي اليقظة تجاه الأطفال الصغار الذين تظهر عليهم علامات وأعراض التهاب الكبد، والتي لا يمكن تحديد سببها».

الصحة العالمية تحذر

وفي 5 أبريل، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أخطرت بـ10 حالات من التهاب الكبد الحاد الوخيم لمسببات مرضية غير معروفة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في وسط اسكتلندا، وبحلول 8 أبريل، جرى تحديد 74 حالة في المملكة المتحدة، وقالت منظمة الصحة العالمية في 23 أبريل إن هناك تقارير أخرى مستمرة عن مثل هذه الحالات، وأن التحقيقات جارية لمعرفة العامل المسبب.

واعتبارًا من 21 أبريل، جرى الإبلاغ عن 169 حالة على الأقل في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و 16 عامًا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 10 في المائة أو 17 طفلًا احتاجوا إلى زراعة كبد، وجرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل.