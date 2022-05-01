«السياحة»: الموسم الصيفي المقبل سيكون الأعلى في أعداد الوافدين للأقصر وأسوان

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيكون الأعلى في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان خلال الـ7سنوات الأخيرة، وذلك بفضل الحجوزات الحالية والمستقبلية للعديد من الدول للقدوم إلى مصر خلال الشهور المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من الدول الأوربية، إضافة إلى دول جنوب شرق أسيا وأمريكا أعلنت تسيير رحلات لمدن الصعيد السياحية خلال الشهور الـ4 المقبلة.

اليابان تنوي تسيير رحلات لمصر خلال أكتوبر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إسبانيا وفرنسا وأمريكا ورومانيا فضلا عن الهند حجزت رحلاتها للأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الصيفي، ومن المتوقع أن تبدأ شركات السياحة اليابانية في تسيير رحلاتها للصعيد من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن عودة الرحلات اليابانية هامة جدا، إذ أن السائح الياباني من ذوى الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامته بمصر أطول من غيره من الجنسيات الأخرى.

إسبانيا أكثر الدول تصديرا للسياح للأقصر

وأشار إلى أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فإن إسبانيا احتلت المركز الأول عالميا في إرسال السياح لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي، تلاها كل من فرنسا وأمريكا، موضحا أن أسبانيا تسير حاليا نحو 4 رحلات أسبوعية إلى الأقصر.

ونوه رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بأن شركات السياحة الفرنسية زادت من طلباتها لتسيير الرحلات النيلية الطويلة من الجيزة إلى أسوان، مضيفا أن تلك الرحلات هامة جدا من حيث مردودها الاقتصادي، كما أنها تسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر.

وأوضح أن نسب تواجد السياح المصريين بالأقصر وأسوان خلال إجازات عيد الفطر تكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أن الأقصر تستقبل حاليا نحو 2000 سائح يوميا من الغردقة عبر الرحلات البرية، كما تسهم تلك الرحلات في زيادة نسب الإقبال على المزارات الأثرية والثقافية والمعابد بالأقصر، فضلا عن البازارات والمحال السياحية بالأقصر.