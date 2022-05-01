هل تجب الزكاة على الطفل عند ولادته قبل غروب شمس آخر يوم رمضان وحكم تأخيرها؟

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ملخصا لأحكام زكاة الفطر، موضحة أنه يجب في يوم العيد تبادل التَّحية والمحبة، والتَّهنِئة والمودَّة بين الناس، يجعل المرء في يوم العيد في صلة بربه عن طريق العبادة، وصلة بالناس عن طريق التعاون والتراحم والإخاء.

على من تجب زكاة الفطر؟

وأضافت الصفحة الرسمية للدار عبر «فيس بوك» أن زكاة الفطر وجبت على كل من مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، كما ويجوز إخراجها في شكل نقود، وهو الأفضل، مع العلم أن الحد الأدنى لهذا العام 15 جنيها، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

وأضافت الدار أن الزكاة تكون واجبة على المولود حال ولادته قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ ويجب أن أيخْرَج ذويه عنه زكاة الفطر، كما تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية، وفي هذا يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

وأكدت الدار أنه ومَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها، إذ أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد، كما وأن تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

حكم تأخير الزكاة عن يوم العيد؟

ولفتت الدار إلى أن تأخير الزكاة عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله، كما أنها لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان، ويجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.