مفتي الجمهورية: صيغة تكبيرات المصريين في العيدين شرعية وصحيحة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صيغة تكبيرات المصريين شرعية صحيحة؛ وقال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».

علام: تتابع صوم الست من شوال هو الأفضل لمن استطاع

وأضاف «علام»، خلال منشور نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن حكم صيام الست من شوال فهو مندوبٌ إليه شرعًا، وهناك سَعة في تفريقها وعدم التتابع فيها على مدار الشهر، وإن كان التتابع في صومها بعد عيد الفطر هو الأفضل لمن استطاع.

وأوضح المفتي، أن ما اُشتهر عن المالكية من القول بكراهة صيام هذه الأيام مطلقًا ليس بصحيح، بل إنهم يستحبون صيامها، والقول بالكراهة عندهم إنما هو مرتبط بالخطأ في إلحاق هذه الأيام برمضان اعتقادًا بوجوبها، فإذا زالت هذه العلَّة زال حكم الكراهة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فقال: «يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين».

وعن أفضل مكان لصلاة العيد، وما إذا هل المسجد أم الخلاء؟، قال المفتي: «الأمر على السَّعة، فكلا المكانين مشروع سواء في المسجد إذا كان فيه متَّسع، أو في الخلاء إذا كان هناك إذن أو تصريح أو موافقة للجهات المختصة على ذلك».

حكم زيارة المقابر في العيد

وعن حكم زيارة المقابر في الأعياد؛ فقال: «زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يُلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمُّد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما».