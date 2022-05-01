قصة مسنة صابرة أبكت مذيع «على باب الله»: «بنتي طردتني من بيتها»

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، حيث طلب من سيدة مسنة أن تعطيه كمامة حتى يستطيع تخليص بعضا من الأوراق بجهة حكومية، لترد عليه السيدة: «اللي تدفعه، أنا اللي ربنا بيبعتهولي انا راضيه بيه».

السيدة لم تحصل على مال نظير الكمامة

لم تحصل السيدة منه على أموال نظير ما أخذ منها، حتى عاد إليها مرة أخرى، وهي تقرأ القرآن ليقول لها: «أنا مش لاقي وصف أوصفه أو حاجة أقولها، ربنا يكرمك ويوسع عليكي»، لترد عليه السيدة: «بقول للناس كلها كده لو مش معاك خلاص، ربنا يراضيكم وينعم عليكم بالستر والصحة وراحة البال»، ليرد عليه مقدم البرنامج: «دي حاجة بسيطة جدا وبنشكرك وبنعمل مواقف إنسانية في الشارع وبنشوف مين الناس اللي بتجبر بخاطر الناس وأنتي أجبرتي بخاطرنا».

وتابعت السيدة: «أنا قاعدة عند ناس في المنيب بعد ما بنتي طردتني من بيتها، والناس لقوني قاعدة في الشارع وقعدوني معاهم في البيت، أنا روحت دورت على أوضه في بولاق الراجل قالي الإيجار 600 والتامين ألف جنيه، وبيع الكمامات مش هيجبلي 1600 جنيه».

برامج تلفزيون الوطن

يقدم تلفزيون جريدة «الوطن»، عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.