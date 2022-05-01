«الوطن» تكرم الفنانة القديرة لبلبة بعد نجاحها في مسلسل دايما عامر

حلت الفنانة الكبيرة لبلبة ضيفة علي جريدة «الوطن» في ندوة فنية، أمس السبت، للاحتفال بنجاحها في مسلسلها الجديد «دايما عامر»، المعروض حالياً في السباق الرمضاني، حيث حازت شخصية ناظرة المدرسة «زهرة» علي إعجاب الجمهور والنقاد.

وقام الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن»، بتكريم لبلبة عن دورها في «دايماً عامر»، حيث أعربت الأخيرة عن سعادتها بتكريم الوطن كونه أحد المؤسسات الإعلامية التي تتمتع بمصداقية في الشارع المصري، مؤكدة أنها تحرص علي مطالعة كل ما هو جديد عبر منصات جريدة «الوطن».

لبلبة تكشف عن تحضيراتها للشخصية

وفي سياق مختلف، تحدثت لبلبة عن تحضيراتها للشخصية التي وصفتها بالمختلفة عن سابق أدوارها، مؤكدة أنها حرصت علي الجلوس مع مديرة مدرسة إحدي مدارس «الانترناشيونال» للوقوف علي أدق التفاصيل، حرصاً منها علي تقديم الشخصية بشكل واقعي وحقيقي.

وأكدت لبلبة أن الجمهور يناديها في الشارع بـ «ميس زهرة»، وهو ما يعكس تفاعلهم مع الشخصية التي تلقت عنها الكثير من ردود الفعل الإيجابية، مشيرة إلي أنها استمتعت بهذه التجربة وتعاونها مع الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري.

أبطال مسلسل «دايماً عامر»

ويشارك في بطولة مسلسل «دايماً عامر» صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ميرنا نور الدين، فادية عبد الغني، شريف دسوقي، عمرو عبدالجليل، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، سماء إبراهيم، لمي كتكت، سينتيا خليفة، شروق الشريف، خالد محروس، بتول الحداد، محمد لطفي، أحمد عنان وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإخراج مجدي الهواري.