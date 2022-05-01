أمين الفتوى: يجب أن نشتاق لشهر رمضان بدلا من الحزن على انتهائه

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأوقات الجميلة كشهر رمضان دائما ما تمر بسرعة، وهذا لا يجب أن يُقابل بالحزن على انتهائه، ولكن يجب أن نشتاق إليها وتظل رمزا ويظل الشوق في القلوب مجددا لحلاوة تلك الأيام، «مفيش حاجة بتصنع الذكرى، إلا لما بيكون فيه شوق إليها».

الورداني: شهر رمضان مر بسرعة وانتهى كالنسيم

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه لبرنامجه «لا تعسروا»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن شهر رمضان مر بسرعة وانتهي كالنسيم، وذلك بفضل كثرة الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم.

ولفت أمين الفتوى إلى موقف حدث للنبي عليه الصلاة والسلام وروته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما قالت: «دَخَلَ أبو بَكْرٍ وعِندِي جَارِيَتَانِ مِن جَوَارِي الأنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بما تَقَاوَلَتِ الأنْصَارُ يَومَ بُعَاثَ، قالَتْ: وليسَتَا بمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقالَ أبو بَكْرٍ: أمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وذلكَ في يَومِ عِيدٍ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أبَا بَكْرٍ، إنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وهذا عِيدُنَا».

سنة الرسول في عيد الفطر

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي صلي الله عليه وسلم كان أيضا يستقبل المسلمين خلال فترات الأعياد، وهو ما جسده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما قال: «اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِن قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ ويَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أصْوَاتُهُنَّ علَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الحِجَابَ، فأذِنَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَدَخَلَ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَضْحَكُ، فَقالَ: أضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يا رَسولَ اللَّهِ، بأَبِي أنْتَ وأُمِّي؟ فَقالَ: عَجِبْتُ مِن هَؤُلَاءِ اللَّاتي كُنَّ عِندِي، لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الحِجَابَ فَقالَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ يَهَبْنَ يا رَسولَ اللَّهِ، ثُمَّ أقْبَلَ عليهنَّ، فَقالَ: يا عَدُوَّاتِ أنْفُسِهِنَّ، أتَهَبْنَنِي ولَمْ تَهَبْنَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فَقُلْنَ: إنَّكَ أفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إيهٍ يا ابْنَ الخَطَّابِ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ، ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إلَّا سَلَكَ فَجًّا غيرَ فَجِّكَ».

وأكد «الورداني»، أن النبي صلي الله عليه وسلم كان من سننه عدم الخروج من منزله يوم عيد الفطر إلا بعدما يأكل قبل خروجه للصلاة، «كأنه بيعلن أن الصيام خلص، وكمان كان بياكل حاجة حلوة علشان يخلي اليوم حلو».