وقت تكبيرات عيد الفطر 2022.. اعرف حكمها وعدد ركعات الصلاة

ساعات قليلة، ويحل علينا عيد الفطر المبارك، الذي أعلنت دار الإفتاء عن مجيئه غدا الاثنين الموافق 2 مايو، وأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية، عن وقت تكبيرات عيد الفطر 2022، التي يلقيها الكبار والصغار احتفالا بالعيد.

وتظهر العديد من الأسئلة، التي يجر ترديدها في تلك الأوقات من كل عام، أبرزها ما هو وقت تكبيرات عيد الفطر 2022 وكم عددها؟ وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال هذا التقرير، وفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية في بيان لها.

وقت تكبيرات عيد الفطر 2022

ويكون وقت تكبيرات عيد الفطر 2022، وفق المالكية والشافعية، بغروب شمس ليلة عيد الفطر المبارك، أي وقفة عيد الفطر المبارك، وينقضي التكبير في عيد الفطر بصلاة العيد، وفقا لما ورد من رواية عن أحمد واختاره ابن باز وابن عثيمين. فعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ).

كما عدد تكبيرات عيد الفطر

يرى الشافعية والمالكية والحنابلة، استحباب التكبير في عيدَي الفِطر والأضحى، خاصة عند الخروج إلى صلاة العيد، على العكس فإن الحنفية رأوا عدم استحباب التكبير في عيد الفِطر، ويكون التكبير في عيد الأضحى فقط.

والأدلَّة على استحباب التكبير وسننه في عيد الفطر ما ورد من الكِتاب قول الله تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون» [البقرة: 185]، أي أن الله عز وجل أمرَ بالتكبيرِ بعدَ إكمالِ عِدَّةِ شهرِ رَمضانَ، وذلك يكونُ في عِيدِ الفِطرِ.

صلاة عيد الفطر

صلاة العيد تكون ركعتان تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وأن ينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها فأن يُكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل قراءة الفاتحة، وفق ما ذكرته دار الإفتاء، بدليل ما روى كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي).