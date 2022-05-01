المترو: أكمنة أمنية متحركة وثابتة بالمحطات خلال أيام عيد الفطر 2022

تبدأ شركة مترو الأنفاق تسيير رحلات القطارات مع أول أيام عيد الفطر 2022، صباح غد الاثنين الموافق 2 مايو الجاري، في الساعة 5.15 صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، إذ أنهت الشركة كل استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، بواسطة تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر لمنع زحام الركاب، إضافةً إلى تجهيز أكمنة ثابتة ومتحركة بالمحطات وعربات القطارات، لضبط أي مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها.

أكمنة متحركة داخل القطارات خلال أيام عيد الفطر 2022

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنَّ الشركة على أتمّ الاستعداد لقدوم عيد الفطر 2022، وأن الشركة ستسير 1473 رحلة يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ عمل أكمنة أمنية متحركة داخل عربات القطارات، للتصدي لأي ظواهر سلبية، أثناء الاحتفال بالعيد، موضحا أن جميع القطارات سيتم تعقيمها بشكل دوري بسبب كورونا.

شرطة نسائية بالمحطات لضبط أي مخالفات خلال عيد الفطر 2022

وأكّد «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، تواجد الشرطة النسائية داخل المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، خلال أيام عيد الفطر 2022، لضبط ومواجهة أي مخالفات أو ظواهر سلبية سلوكية قد تحدث، مشيرَّا إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة على جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنَّه تمّ تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

إجراءات صارمة داخل المحطات لمواجهة كورونا في عيد الفطر

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنَّه سيتمّ تنفيذ إجراءات صارمة، داخل جميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مطالبا جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، في أثناء تواجدهم داخل المحطات وعربات القطارات، وعدم مخالفة التعليمات حتى لا يتعرض الركاب لغرامة فورية قدرها 50 جنيهًا.