سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022.. ومواعيد العمل يوميا

في المناسبات المختلفة يحب الناس الخروج والتنزه، وقضاء أوقات مميزة مع ذويهم وأسرهم وأحبابهم، وضمن اختيارات التنزه، الحدائق، نظرا لانخفاض أسعارها، وتحظى حديقة الجيزة، بشعبية كبيرة وإقبالا واسعا من الناس، لذا يبحث الناس بشكل كبير عن سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022، الذي يحل علينا غدا الاثنين.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اختيار الكثيرين لها لقضاء أوقات ممييزة مع أطفالهم وصغارهم ومشاهدة الحيوانات، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية للحديقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022، وغيره من الأيام ثابت كما هو، إذ يبلغ نحو 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، كما يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

مواعيد فتح حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022

تفتح حديقة الحيوان في عيد الفطر يوميا، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

مواعيد فتح حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022

تعد إجازة حديقة الحيوان كل ثلاثاء، وفقا لما قاله محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات سابقة، مؤكدا أنّ الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة هي يوم الثلاثاء من كل أسبوع، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بها أسبوعيا، لافتا إلى أنّ بعض الأفواج السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات أو زيارات إلى حديقة الحيوان يوم الثلاثاء، سيُصبح سعر تذكرة حديقة الحيوان 65 جنيها.

ودائما ما تشهد حديقة حيوان الجيزة إقبالا كبيرا في كافة المناسبات وخارجها خلال إجازات العام الدراسي، وكذلك عيد الفطر والأضحى المبارك وعيد الربيع.