كشفت حديقة حيوان الجيزة عن مواعيد فتح حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022 وسعر التذكرة وذلك لاستقبال الزائرين من كافة المحافظات والمتاحة لجميع الأعمار والجنسيات، للتنزه بين الحيوانات المختلفة وقضاء وقت ممتع خلال جميع أيام عيد الفطر الفطر المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة للغاية.

مواعيد فتح حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022 وسعر التذكرة

ووفقا لمنشور لحديقة حيوان الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن مواعيد فتح حديقة الحيوان في عيد الفطر 2022 يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، على أن تكون سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، كما يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

موعد الإجازة الأسبوعية لحديقة حيوان الجيزة

وبحسب الحديقة، عادت إجازة الحديقة لتكون كل ثلاثاء بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وفي تصريحات سابقة لمحمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أكد أنّ الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة هي يوم الثلاثاء من كل أسبوع، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بها أسبوعيا، لافتا إلى أنّ بعض الأفواج السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات أو زيارات إلى حديقة الحيوان يوم الثلاثاء، سيُصبح سعر تذكرة حديقة الحيوان 65 جنيها، ولكن باقي الأيام سعر التذكرة 5 جنيهات.

يذكر أن حديقة حيوان الجيزة تشهد في كافة المناسبات وخارجها إقبالا كبيرا وتحديدًا خلال إجازة نصف العام الدارسي، وكذلك عيد الفطر والأضحى المبارك وعيد الربيع وغيرها من المناسبات التي تتطلب الخروج والاستمتاع بالهواء الطلق بجانب رحلات المدارس والجامعات وأيضا المواطنين، للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة.

وشهدت حديقة الحيوان شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا من بينها تحديث بيوت ومنازل الطيور والحيوانات المختلفة كمنطقة بيت الأسد على سبيل المثال.