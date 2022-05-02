سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس حول العالم بأسعار العملات المتختلفة لعدة أسباب كالتجارة أو لتعاملاتهم مع الدول الأخرى، ومن ضمن ما يتم البحث عنه والاهتمام به، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، والمؤسسات المصرفية، التي شهدت استقرارا ملحوظا قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي إطار حرص «الوطن»، على متابعة اهتمامات القراء على موقع البحث، تستعرض في التقرير التالي أسعار العملات، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق تعاملات آخر تعاملات وردت قبل اليوم الإثنين، حيث بدأت إجازة البنوك في عيد الفطر من السبت الماضي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وبيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 58.12 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجّل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بسعر 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.