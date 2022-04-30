سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30-4-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي والمالي المصري، أسعار العملات المختلفة كسعر الريال السعودي وسعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، وذلك استجابة لبحث المواطنين عن سعر العملة الكويتية في البنوك المختلفة والتي تعتبر العملة الأعلى سعرًا مقابل الجنيه المصري.

وفي إطار الاهتمام بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 30 أبريل من عام 2022، في البنوك العاملة في مصر، والتي تتمثل في الآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 58.12 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم السبت الموافق 30 أبريل، كما سجل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.