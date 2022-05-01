سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-5-2022 في البنوك المصرية

يتابع المصريون أسعار العملات العربية وعلى رأسها سعر الدينا الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، والمؤسسات المصرفية، التي شهدت استقرار ملحوظا قبللا إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي إطار حرص «الوطن»، على اهتمامات القراء على موقع البحث عبر «جوجل»، تستعرض في التقرير التالي أسعار العملات، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات يوم السبت الماضي خلال «أسبوع إجازة العيد للبنوك»، في البنوك العاملة في مصر، والتي تتمثل في الآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع، وبيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 58.12 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت السبت الماضي.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجّل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بسعر 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.