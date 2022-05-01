انتقام ريهام حجاج من أعدائها في مسلسل يوتيرن الحلقة 30 الأخيرة

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 30 الأخيرة، بالقبض على محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا»، بعد ما أبلغ عنه والده توفيق عبدالحميد بسبب سرقته لحسابه البنكي، وسقطت والدته صفاء الطوخي على الأرض متأثرة بما أصاب ابنها الوحيد.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 30

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 30، ضغطت صفاء الطوخي على توفيق عبد الحميد «الدكتور حاتم» لكي يتنازل عن القضية التي حرّكها ضد ابنه، وبعدها توجه الأخير إلى النيابة وسحب القضية وسط تأثر ابنه ليتعانقا في حب.

ومن ضمن أحداث الحلقة الأخيرة في مسلسل يوتيرن، استكملت ريهام حجاج «يارا» خطة انتقامها من ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، بمساعدة عبير صبري، وأرسلت إليه الخادمة زوجة محمود حافظ «شوقي» لتغريه بالأموال التي حصلت عليها من وراء زوجها ليهربا بها بعيداً عنهم.

الحلقة 30 مسلسل يوتيرن

وشهدت الحلقة 30 من مسلسل يوتيرن، تهجم محمد حافظ «شوقي» على كريم قاسم «خالد» في بيته، بعد ما أقنعته ريهام حجاج وعبير صبري أن زوجته تخونه مع «خالد»، ليطعنه بالسكين في قدمه، قبل أن تصل الشرطة بالوقت المناسب وتحضر معه «يارا» لتشمت في ابن خالتها.

وفي نهاية الحلقة، تستعرض ريهام حجاج «يارا» مصير الشخصيات بعدما انتقمت من معظمهم، لتظهر في النهاية بصحبة ابنتها ملك، ولم تذكر والدها، تاركة المشاهدين ينتظرونها في جزء جديد من قصتها.