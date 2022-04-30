مسلسل يوتيرن الحلقة 29.. عماد رشاد يكتشف خيانة زوجته له مع ابنته

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 29، بفضح ريهام حجاج «يارا» زوجها أيمن القيسوني «يوسف» في حفل أقامه لجمع شملهما؛ لتعرض فيديوهات له وهو يخونها مع نانسي صلاح طليقة شقيقها وصديقتها المقربة في غرفة نومها وسط دهشة الحاضرين.

مسلسل يوتيرن الحلقة 29

وفي إطار مسلسل يوتيرن الحلقة 29، شن كريم قاسم «خالد» حملة ممنهجة ضد مستشفى توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» لينتقم منه وطلب «دكتور حاتم» من مدير المستشفى تقديم بلاغ في مباحث الإنترنت لاكتشاف المسئول عن هذه الحملات.

وفي نفس الوقت، عرضت ريهام حجاج فيديو في الحفلة، اتضح منه أن زوجة والد أيمن القيسوني «يوسف»، عماد رشاد كانت على علاقة سابقة بابنه قبل الزواج منه بفترة واتضح أن هذه العلاقة مستمرة، فغضب عماد رشاد وطلقها وسط الاحتفال وترك المكان وغادر ضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29.

الحلقة 29 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، الذي كذب كذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وأنهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.