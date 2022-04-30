ريهام حجاج تكشف أكاذيب أيمن القيسوني في مسلسل يوتيرن الحلقة 29

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 29 بتنفيذ ريهام حجاج لخطتها للانتقام من زوجها أيمن القيسوني «يوسف» بعد اتهامها زورًا بالزنا والتشهير بها، فجمعت كل أصدقائها وأقاربها في حفل صلحها على زوجها لتفاجئ الجميع بفيديوهات وحقائق عنه.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 29

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 29 تركت نورهان الزوجة الثانية لتوفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» البيت بعد أن جمعت ملابسها وأرسلت إليه رسالة تخبره فيها أنها تركته لكي يعود إلى زوجته الأولى وأولاده.

ومن ضمن أحداث مسلسل يوتيرن كشفت ريهام حجاج «يارا» حقيقة أخيها محمود حجازي الذي كان يجري وراء مطامعه في مقابل مصلحة شقيقته بالاتفاق مع أيمن القيسوني «يوسف» على مساعدته في استرجاع علاقته مع «يارا» في سبيل أن يوافق على شراكته بالمستشفى.

الحلقة 29 مسلسل يوتيرن

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 29، حكت ريهام حجاج «يارا» لوالدها توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» تفاصيل خطتها بعد أن نفذتها، وأوضحت له أنها لم تخبره لأنه كان سيمنعها عن الحصول على حقها.