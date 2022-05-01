أيمن القيسوني يهرب من مصر بعد الفضيحة في مسلسل يوتيرن الحلقة 30 

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 30، باستكمال ريهام حجاج «يارا» لخطتها بنشر الحقائق عن زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، وما ارتكبه في حقها باتهامها بالخيانة والزنا، وشارك في إدخالها السجن، لتنجح في إثبات براءتها أمام الجميع في الحفلة.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 30

وفي الحلقة 30 الأخيرة من مسلسل يوتيرن، قرر أيمن القيسوني «يوسف» الهرب من مصر إلى أمريكا، بعدما نفر منه أصدقاؤه وأقاربه بسبب ما فعله في زوجته، حتى أن والده عماد رشاد فصله من الشركة، ليجد نفسه وحيداً.

وفي نفس الوقت تنتقم ريهام حجاج «يارا» من نانسي صلاح، من خلال تسليط ابن خالتها هشام عاشور «وليد»، وانتحاله شخصية ثري عربي ليغريها بماله، ويطلب منه الذهاب له في غرفته بالفندق لينفرد بها، فتبلغ ريهام حجاج شرطة الآداب ليتم القبض عليها.

القبض على كريم قاسم في مسلسل يوتيرن

وانتهت أحداث المسلسل بسعادة بعدما قُبض على كريم قاسم ونانسي صلاح، ويتزوج محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا» من ابنة خالته سامية عاطف، كما طلق توفيق عبد الحميد زوجته الثانية نورهان وأرسل إليها نفقاتها ليتفرغ لأسرته ويرجع شملهم من جديد.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وكريم قاسم، وأيمن القيسوني، وتوفيق عبدالحميد، وصفاء الطوخي، وعبير صبري، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.