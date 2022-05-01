قائمة ضيوف الشرف بمهرجان المزاريطة السينمائي في الكبير أوي 6

تصدّرت الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 ترند مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد انطلاق مهرجان المزاريطة السينمائي الذي شهدته الأحداث وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وحقق صدي جماهيري كبير.

وخلال هذه الحلقات الخاصة بمهرجان المزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6 تضمنت الحلقات عدد كبير من ضيوف الشرف الذين توجوا العمل بشكل كبير وساهموا فى نجاح الحلقات كان على رأسهم الفنانة شيرين رضا التي ظهرت ضمن الأحداث كواحدة من الضيوف المميزين في المهرجان نظرًا لحب الكبير أوي لها.

ضيوف مهرجان المزاريطة السينمائي

وبالفعل تفاعل الجمهور مع ظهورها بشكل كبير بعد تضمن المشاهد بينها وبين الكبير أوي لكثير من الإيفيهات وكذلك مع شخصية هدرس الذي يجسّدها الفنان محمد سلام الذي أجرى معها لقاء تليفزيوني.

هناك أيضًا الفنان محمد ممدوح الذي ظهر كأحد ضيوف المهرجان على الريد كاربت وكان من بين الضيوف المميزين الذين تصدروا ترند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد ظهوره، خاصة المشاهد التي جمعته مع هدرس في اللقاء التليفزيوني.

وانضم إليهم أيضًا الفنان أوس أوس الذي ظهر ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي وهو يجسد شخصية الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو وحقق تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور على المشاهد التي قدمها.

أحمد سعد وإياد نصار على ريد كاربت المزاريطة

وانضم اليهم أيضًا الفنان أحمد سعد الذي قدم واحدًا من المشاهد المميزة على ريد كاربت المزاريطة، إذ قدم الرقصة الخاصة بأغنية بحبك يا صاحبي بالتعاون مع حزلقوم وتصدّرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أيضًا الفنان إياد نصار الذي كان واحدًا من ضيوف المهرجان وقدمه معه هدرس في اللقاء التليفزيوني باعتباره وائل جسار مما تسبب في انسحابه.