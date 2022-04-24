مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23.. أحمد مكي يعود من سخطه لقرد

أحداث عديدة شهدها مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23، حيث بدأت الحلقة الجديدة باستعطاف عفريت العترة من قبل هجرس ومربوحة لإعادة أحمد مكي بعد سخطه نهاية الحلقة الماضية إلى قرد.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 23

ونجح عفريت العترة خلال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6، في استرجاع الكبير لشخصه ورجوعه من قرد، ولكنه شدد على عدم استفزازه حتى لا يريهم غضبه مرة أخرى.

وطلب الكبير من مربوحة وهجرس عدم الحديث عما حدث من تحويله إلى قرد لأحد أبدا.

وظل الكبير أوي يعاني خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 23 من الآثار السلبية لسخطه إلى قرد ليقول للعترة هل يستمر بإصدار أصوات القرد وتناول الموز فقط وعدم الشهية للأكل.

وقال له عفريت العترة، أن ذلك طبيعي من أعراض الانسحاب مما حدث له ويستمر لعدة أيام، كما طلب العترة من الكبير ومروبوحة تلبية طلباته جميعا، وإحضار الطعام والشراب له يوميا معبرا عن سعادته بالجلوس معهم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

يعرض مسلسل الكبير أوي 6 بشكل حصري على قنوات ON، ثلاث مرات يوميا، الأولى في تمام الساعة 6:20، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:50 صباحا، وتُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.