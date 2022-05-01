غرة شوال في السعودية وموعد صلاة عيد الفطر 2022 في خميس مشيط

يبحث الكثير من المواطنين فى مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في خميس مشيط، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي السعودي يوم السبت، أن المحكمة العليا في المملكة أكدت أن اليوم الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وغدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في خميس مشيط

وحددت السلطات فى المملكة العربية السعودية،موعد صلاة عيد الفطر 2022 في خميس مشيط .

ويرغب العديد من المواطنين فى خميس مشيط فى معرفة التوقيت الدقيق لموعد صلاة عيد الفطر 2022 فى السعودية وذلك لاختلاف توقيت الصلاة بين المدن فى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى المملكة العربية السعودية، أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية ستكون في السادسة إلا ثلاثة دقائق صباحا بعد غد الأثنين.

ويوجد عدد من المساجد فى خميس مشيط لأداء صلاة عيد الفطر منها مسجد الدباش، مسجد ابن خريميس وجامع الوحدة ومسجد الشبلي ومسجد الهجرة وجامع الفتح ومسجد الملك سلمان ومسجد عباد الرحمن ومسجد الشيخ سعد العمري ومسجد أم القرى.

غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر في السعودية

يشار إلى أن وقت صلاة عيد الفطر المبارك تنتهي قبل صلاة الظهر في اليوم الأول من العيد وفقا لما قررته الشريعة الإسلامية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

يشار إلى أن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت، في الوقت الذي كانت تستعد فيه نحو 10 مراصد بالسعودية لرؤية هلال شهر شوال.