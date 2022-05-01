موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الطائف بالمملكة العربية السعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية بعيد الفطر المبارك غدا الإثنين، وكان البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الطائف واحد من الموضوعات التي بحث عنها كثير من المواطنين في السعودية أو حتى خارج المملكة التي عملت على القيام بجميع التجهيزات اللازمة لإتاحة الاحتفال بالعيد، الذي يأتي في ظل أجواء فيروس كورونا وإن كانت القيود أقل هذه المرة.

وكانت الجهات المعنية أعلنت، مساء أمس، تعذر رؤية هلال شهر شوال في السعودية، ما يعني أنَّ اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، في حين سيكون الإثنين هو غرة شهر شوال في المملكة وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الطائف

وقبل التطرق إلى موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الطائف، كانت المملكة العربية السعودية أعلنت قبل أيام عن قصر صلاة عيد الفطر على المساجد المسقوفة فقط، ولن تقام أي صلوات في المساجد التي في مناطق يتوقع سقوط أمطار بها.

كما أعلنت كذلك السلطات أنه لن تكون هناك حاجة لاستصدار تصاريح للأشخاص الراغبين في أداء الصلاة سواء داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي، بشرط ألا يكون الراغب في الصلاة مصابا بفيروس كورونا أو خالط مصابا، وإن كانت أعلنت تعليق زيارة الروضة الشريفة في المسجدة النبوي حتى ثاني أيام عيد الفطر، للحفاظ على سلامة المصلين والزوار في ظل المخاوف من كورونا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة الطائف

وسيكون توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة الطائف الساعة 06:02 صباح يوم غد الإثنين 2 مايو، أي بعد 15 دقيقة من شروق الشمس على مدينة الطائف، وفق ما أعلنت السلطات في الممكلة العربية السعودية، وذلك حسب ما نقل عدد من وسائل الإعلام السعودية.

ولدى السعوديين مجموعة من الطقوس الخاصة بهم في عيد الفطر، منها تحنية النساء أيديهنّ ليلة العيد وتنظيف وتزيين الشوارع وصنع الحلويات وشراء الملابس الجديدة، وغيرها من المظاهر الاحتفالية.